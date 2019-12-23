Yanal’dan büyük revizyon

GÜNEŞ

■BEŞİKTAŞ derbisi öncesinde Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu şoku yaşandı... 39 yaşındaki oyuncu zorlu mücadeleye saatler kala sağ kasığındaki ağrılar nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. Emre’den gelen bu şok haber sonrasında teknik direktör Ersun Yanal mecburi revizyona gitmek zorunda kaldı... Tecrübeli çalıştırıcı Moses’ın yokluğunda sağ açıkta görev verdiği Ozan Tufan’ı mecburen ön liberoya çekti...

JAİLSON STOPERE GEÇTİ

■ YANAL, sağ açıkta ise Deniz Türüç’ü görevlendirdi. Kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues’in yerine ise sol açıkta Tolga Ciğerci formayı aldı... Sol bekte de Nabil Dirar şans buldu. Yanal, son haftalarda hatalar yapan Zanka’yı kızağa çekmişti. Sadık’ın sezonu kapatmasına rağmen tecrübeli teknik adam bu bölgede Danimarkalı oyuncu yerine orijini ön libero olan Jailson’u tercih etti.