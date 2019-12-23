Yanal’dan büyük revizyon

  • Bist 100
    111177
  • Dolar
    5,9373
  • Euro
    6,5867
  • Altın
    282,5530
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Anne ve babalar aslında suç işliyor! Çocuk büyüyünce dava açabilir Anne ve babalar aslında suç işliyor! Çocuk büyüyünce dava açabilir
Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası spekülasyona dikkat Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası spekülasyona dikkat
Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay! İstanbul-İzmir arasını 10 liraya gidecek Yerli otomobilde dikkat çeken 5 detay! İstanbul-İzmir arasını 10 liraya gidecek
Emmanuel Macron ne yapacağını şaşırdı! Tepki çeken karar Emmanuel Macron ne yapacağını şaşırdı! Tepki çeken karar
CHP 'Mobbing'te sınır tanımadı! Yalova'dan Ardahan'a sürgün rekoru! CHP 'Mobbing'te sınır tanımadı! Yalova'dan Ardahan'a sürgün rekoru!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni harç, vergi ve cezalar Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte yeni harç, vergi ve cezalar
NTSB kokpit kayıtlarını açıkladı; İşte pilotların son sözleri NTSB kokpit kayıtlarını açıkladı; İşte pilotların son sözleri
Maske takan kapkaççıları parmak izi yakalattı Maske takan kapkaççıları parmak izi yakalattı
Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında! Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç hakim karşısında!
Yağmur yağmadan İzmir'i su bastı! Yağmur yağmadan İzmir'i su bastı!
Başkan Erdoğan '3 dönem' kuralından muaf tutmuştu: Böyle görüntülendi Başkan Erdoğan '3 dönem' kuralından muaf tutmuştu: Böyle görüntülendi
Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti Tiyatro oyuncusu Ercan Kont hayatını kaybetti
TEM'de makas atarak ilerlerken iki araca çarptı: 3 yaralı TEM'de makas atarak ilerlerken iki araca çarptı: 3 yaralı
Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet Bakırköy'de lise öğrencisine bıçaklı dehşet
Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü Avcılar'da uçan çatı yandaki binanın üstüne düştü
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi 23 Aralık 2019 hava durumu Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı geldi 23 Aralık 2019 hava durumu
Adana’da silahlı saldırı: 2 ölü Adana’da silahlı saldırı: 2 ölü
Kaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldular Kaza yapan aracı izlerken zincirleme kazaya neden oldular
Bursa'da 3 fabrika küle döndü Bursa'da 3 fabrika küle döndü
Trump: Demokratlar azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek anayasayı ihlal ediyor Trump: Demokratlar azil maddelerini Senato'ya göndermeyerek anayasayı ihlal ediyor
İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi İDO, BUDO ve Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi
İzmir'de sağanak etkili oldu İzmir'de sağanak etkili oldu
Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem Tunceli'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Binali Yıldırım: Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir Binali Yıldırım: Biz hiçbir zaman yoldan çıkmadık. Bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 23:51:47

Yanal’dan büyük revizyon

F.Bahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, sakatlıklar nedeniyle Beşiktaş karşısında mecburi revizyona gitti. Yanal, Rodrigues ve Moses’ın yokluğunda Tolga ile Deniz’e şans verdi. Emre de son anda kadrodan çıkarıldı.

GÜNEŞ

■BEŞİKTAŞ derbisi öncesinde Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu şoku yaşandı... 39 yaşındaki oyuncu zorlu mücadeleye saatler kala sağ kasığındaki ağrılar nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı. Emre’den gelen bu şok haber sonrasında teknik direktör Ersun Yanal mecburi revizyona gitmek zorunda kaldı... Tecrübeli çalıştırıcı Moses’ın yokluğunda sağ açıkta görev verdiği Ozan Tufan’ı mecburen ön liberoya çekti...

JAİLSON STOPERE GEÇTİ

■ YANAL, sağ açıkta ise Deniz Türüç’ü görevlendirdi. Kırmızı kart cezalısı Garry Rodrigues’in yerine ise sol açıkta Tolga Ciğerci formayı aldı... Sol bekte de Nabil Dirar şans buldu. Yanal, son haftalarda hatalar yapan Zanka’yı kızağa çekmişti. Sadık’ın sezonu kapatmasına rağmen tecrübeli teknik adam bu bölgede Danimarkalı oyuncu yerine orijini ön libero olan Jailson’u tercih etti.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ