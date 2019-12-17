17 Aralık 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 00:20:17
Yanal çare olamadı
FENERBAHÇE Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sarı-Lacivertliler’deki 2. döneminde kötü bir performans ortaya koydu.
GÜNEŞ
■ 2013-14'te şampiyonluğa taşıdığı F.Bahçe’ye geçen sezonun 16. haftasında tekrar gelen Yanal, ligde 34 maça çıktı. Bu 34 maçta Kanarya sadece 15 galibiyet alarak taraftarını üzdü. Sarı-Lacivertliler, bu dönemde 12 beraberlik ile 7 yenilgi aldı. Tecrübeli teknik adamla geçen sezon 19, bu sezon ise 15 maça çıkan F.Bahçe 1.67 puan ortalamasında kaldı. Yanal’ın ilk dönemindeki puan ortalaması 2.17 olmuştu
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