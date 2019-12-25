25 Aralık 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 23:25:02
Yanal beklentisi
FENERBAHÇE Teknik Direktör Ersun Yanal’ın bugün yazılı bir açıklama yaparak, "Teknik direktörsüz bir takım derbiyi kazandı" sözlerine açıklık getirmesi bekleniyor
Güneş Spor
Yanal, Beşiktaş derbisinin ardından, Çarşamba günü (Bugün) yazılı bir açıklama yapacağını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adamın kulüp başkanı Ali Koç’a, kendisinden habersiz kaptanlar Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu ile yemek yemesi ve Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan dolayı kırgın olduğu iddia edilmişti.
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