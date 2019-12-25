Yanal beklentisi

Güneş Spor

Yanal, Beşiktaş derbisinin ardından, Çarşamba günü (Bugün) yazılı bir açıklama yapacağını açıklamıştı. Tecrübeli teknik adamın kulüp başkanı Ali Koç’a, kendisinden habersiz kaptanlar Ozan Tufan ve Emre Belözoğlu ile yemek yemesi ve Sivasspor maçı sonrasında yaptığı açıklamalardan dolayı kırgın olduğu iddia edilmişti.