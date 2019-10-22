  • Bist 100
    97886.4
  • Dolar
    5,8027
  • Euro
    6,4671
  • Altın
    278,9980
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Adana Demirspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı Adana Demirspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı Uçan taksi saatte 100 km hızı aştı
MSB duyurdu: Temizlik sürüyor MSB duyurdu: Temizlik sürüyor
Yalçın Koşukavak: 'Bu ligin başka dinamikleri var' Yalçın Koşukavak: 'Bu ligin başka dinamikleri var'
ABD: Terör örgütü YPG geri çekildi ABD: Terör örgütü YPG geri çekildi
Rusya'dan gelen ilk bilgi: YPG 30 km geri çekilecek Rusya'dan gelen ilk bilgi: YPG 30 km geri çekilecek
Uluslararası Tiyatro Festivalinde 'Çağdaş Sahnenin Seyri' söyleşisi yapıldı Uluslararası Tiyatro Festivalinde 'Çağdaş Sahnenin Seyri' söyleşisi yapıldı
AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Kıbrıs açıklaması AB Komisyonu Başkanı Juncker'den Kıbrıs açıklaması
Fenerbahçe'de Max Kruse çalışmalara başladı Fenerbahçe'de Max Kruse çalışmalara başladı
'Teröristin de terörün de başı nasıl ezilir çok iyi biliriz' 'Teröristin de terörün de başı nasıl ezilir çok iyi biliriz'
Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı Şırnak merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 7 gözaltı
Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı Özel harekat polisleri Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı
Başakşehir'de Wolfsberger maçı hazırlıkları sürdü Başakşehir'de Wolfsberger maçı hazırlıkları sürdü
Denizlispor Başkanı PFDK'ye sevk edildi Denizlispor Başkanı PFDK'ye sevk edildi
'1 milyon Suriyelinin huzurlu yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz' '1 milyon Suriyelinin huzurlu yaşayacakları projeyi gerçekleştirmek istiyoruz'
Piyasalarda gün sonu! Borsa ve dolarda son durum Piyasalarda gün sonu! Borsa ve dolarda son durum
Bakan Kasapoğlu milli güreşçileri tebrik etti Bakan Kasapoğlu milli güreşçileri tebrik etti
Emine Bulut'un ailesinin avukatı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu Emine Bulut'un ailesinin avukatı İstinaf Mahkemesi'ne başvurdu
Kulüpler Birliği Vakfından Fikret Orman'a teşekkür plaketi Kulüpler Birliği Vakfından Fikret Orman'a teşekkür plaketi
POMEM alımları ne zaman? POMEM ücreti hangi bankaya yatırılır? POMEM alımları ne zaman? POMEM ücreti hangi bankaya yatırılır?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi futbolcularla bir araya geldi: İlk olarak çözmem gerekeni biliyorum Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi futbolcularla bir araya geldi: İlk olarak çözmem gerekeni biliyorum
İran terör örgütü PKK/PYD ile bağını kesmedi mi? İran sınırından 3 günde 3 gün saldırı! İran terör örgütü PKK/PYD ile bağını kesmedi mi? İran sınırından 3 günde 3 gün saldırı!
Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı Diyarbakır eski Büyükşehir Belediye Başkanı Mızraklı tutuklandı
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yeni dizisi ne zaman başlıyor? Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un dizisinin adı ne? Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yeni dizisi ne zaman başlıyor? Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un dizisinin adı ne?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

22 Ekim 2019 Salı 19:23:46 | Son Güncelleme: 22 Ekim 2019 Salı 19:24:50

Yalçın Koşukavak: 'Bu ligin başka dinamikleri var'

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bu ligin başka dinamikleri var. O yüzden her fırsatta söylüyorum, yeni bir takımız daha iyi bir takım olmamız gerekiyor. Olmak yolunda da güvenli bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bu ligin başka dinamikleri var. O yüzden her fırsatta söylüyorum, yeni bir takımız daha iyi bir takım olmamız gerekiyor. Olmak yolunda da güvenli bir şekilde ilerliyoruz" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde akşam antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sözlerine geçtiğimiz hafta sonu 2-1 kazanılan Cesar Grup Ümraniyespor maçını değerlendirerek başlayan Koşukavak, rakiplerinin uzun zamandır bir arada oynadıklarını ve zor bir maç olacağını bildiklerini kaydetti. Galibiyet için oyuncularına teşekkür eden deneyimli teknik adam, "Geriye düştüğünüz zaman oyunu riske ederek oynamak zorundasınız. Daha çok risk alarak oynuyor, daha fazla kalabalık olarak ön tarafa gidiyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman çok ciddi kontra ataklar yiyor, tehdit ediliyorsunuz. Kolay değil tabii ki skor 2-0 olsa umutlar tamamen tükenir. 1-0´ı sürdürmek gerekiyor, golü bulursanız maça ortak oluyorsunuz. Bir de 10 kişi kalıyorsunuz. Bizim adımıza her şey çok zordu ama son bölümde dizilişte kimsenin dikkatini çekmedi. Birçok takım 10 kişi kaldığı zaman genelde 4-4-1 oynar, oyunu riske ettim 4-3-2 oynadım. 2-1 öne geçince, Ramazan Keskin´i oyuna alınca alanları kapatıp skoru oynamak adına 4-4-1´e döndüm. O şartlarda maçı kazanmak çok değerli ve kıymetliydi" dedi.

"GELDİĞİM GÜNDEN BERİ İDEAL BİR MAÇ KADROSU YAZAMADIM"

Ligde karşılaşacaklarını İstanbulspor maçını da değerlendiren Koşukavak, İstanbul ekibinde daha önce 3 sezon çalıştığına işaret ederek, "Sahaya çıkan, oynayan oyunculardan 5, 6 yıllık oyuncular var. Ortalaması 3-3.5 senedir bir arada oynayan bir kadro ve benim bıraktığım zamandan beridir oyun planları var. Kolay bir maç değil. Bu lig zaten kolay değil, ligin zor olduğunu söylemiştim. Akhisarspor´u yendikten sonra ilerleyen haftalarda Akhisarspor´u görürsünüz demiştim, Akhisarspor bugün itibariyla lider. Bu ligin başka dinamikleri var. O yüzden her fırsatta söylüyorum, yeni bir takımız daha iyi bir takım olmamız gerekiyor. Olmak yolunda da güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Geldiğim günden beri ideal bir kadro ile antrenman yapamadım, maç kadrosu yazamadım. Ya antrenman seviyesi düşüktük sonradan gelenlerin, ya da sakatlıklar yaşadık" diye konuştu.

"OYUNCULARIMI UYARDIM"

Ümraniyespor karşısında gördükleri sarı kart nedeniyle Özer Hurmacı, Selçuk Şahin ve Iasmin Latovlevici kart sınırına ulaştı. Bu durumla ilgili olarak takımın agresifliğine yönelik gelen soruyu da yanıtlayan Koşukavak, "Oyuncularıma eksilmememiz gerektiğini ifade ettim. Görülen sarı kartlar neden görülmüş ona bakmak lazım. İtirazdan görülüyorsa, o takım ruhundan değil biraz sorumsuzluk diye söylenebilir. Böyle birkaç tane kart var, böyle kart gören oyuncularıma uyarılarda bulundum. Yine uyarılarda bulunacağım oyuncular var. Bursaspor taraftarının tribünlerden sahaya enerjisi geliyor. O karakteri göstermek gerek. O mücadeleyi göstermek gerek, mücadeleden görülen sarı kartlara bir şey diyemiyorum ama itirazdan görülen kartların doğru olmadığını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"HÜCUMU OYNAMAK İÇİN SAVUNMADAN FEDAKARLIK ETMEK ZORUNDA KALIYORSUNUZ"

Takım savunmasının sorulması üzerine de görüşlerini dile getiren Koşukavak, "Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında skoru aldıktan sonra çok ciddi alan savunması yaptık, topu rakibe verip hiç pozisyon vermeden maçı bitirdik ama oyunu riske etmeniz gerekiyor. Hedefli bir takımsınız, skor almanız gerekiyor. Bu kolay olmuyor. Ümraniyespor golü bulmadan önce de kontra atak planlıyordu, golü bulduktan sonra daha avantajlı hale geçtiler. Siz de oyunun hücum tarafını oynamak için biraz savunmadan fedakarlık etmek zorunda kalıyorsunuz. Tüm dünya liglerinde bu böyle. Şampiyonluğa oynayan takımlar oyunun ofansif tarafını daha fazla oynuyor. Gol yediysek de bir kişi yemiyor, gol attıysak da bir kişi atmıyor. O açıdan takım savunmasında biraz daha hücuma çalıştığımız gibi savunmaya da çalışıyoruz, biraz daha vakit ayırabiliriz. Ligin boyu kısaldıkça takımın o yönünü güçlendirmek gerekebilir" dedi.

Son maçtaki geri dönüşe dair ise Koşuavak, "Her maçın hikayesi başka. Her maçın planları başka. Her rakip başka. Böyle geri dönüşler takıma özgüven kazandırır. Diğer geriye düştüğümüz maçlarda dönüş yapamadığımızdan dolayı güvensizlik yaratabilirdi. İnşallah geriye düşmeyiz ve böyle şeylerle uğraşmayız" açıklamasında bulundu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ