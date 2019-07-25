Ya Remy ya Adebayor
Yeni sezon öncesinde forvet arayışlarını sürdüren Trabzonspor iki isim üzerine yoğunlaştı Karadeniz ekibinin hedefinde iki golcüler; Emmanuel Adebayor ve Loic Remy
GÜNEŞ
RAKİP HOFFENHEİM
TRABZONSPOR, yeni sezon öncesinde yarın ikinci hazırlık maçında Alman ekibi Hoffenheim ile karşılaşacak. Ancak, Bordo-Mavililer, bu mücadeleye de forvetinden yoksun çıkacak. Rodallega’nın ayrılmasının ardından golcü arayışlarını sürdüren Bordo-Mavililer, iki isim üzerine yoğunlaştı; Başakşehir’den ayrılan Emmanuel Adebayor ile Lille forması giyen Loic Remy…
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
REMY’NİN kulübüyle görüşmelerini sürdüren Bordo-Mavililer, Fransız yıldızı da ikna etmek için büyük çaba sarf ediyor. Geçen yaz Las Palmas’tan Lille’e gelen 32 yaşındaki forvet beklentileri karşılayamamıştı. Lille’in Remy için 3 milyon euro bonservis istediği ancak Trabzonspor’un 1.5 milyon euro teklif ettiği belirtidi. Remy transferi olmazsa Karadeniz ekibi Adebayor’u kadrosuna katacak.
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