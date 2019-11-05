'Ya gidecekler ya düzelecekler'

GÜNEŞ

■ TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçındaki durumu hakem hatası olarak görmediklerini ifade ederek, “Böyle değerlendirseydik bu tepkiyi vermezdik. Hakkımızı yedirmeyiz. Ölü taklidi yapılacaksa, ölüyü kefeniyle beraber mezardan çıkaracağız. Ya gidecekler ya da düzelecekler. Temiz futbol isteyen, adaletli futbol isteyenler bu yolda bizimle yürür. TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Adaletli futbolun kefili benim” demişti. Şimdi kefaletin bedelini ödemek zorundadır” ifadelerini kullandı.

ZEKERİYA GEREĞİNİ YAPACAKTIR

■ SOSYAL medyada Zekeriya Alp’in iş ilişkileriyle ilgili haberleri gördüğünü dile getiren Ağaoğlu, “Söylendiği gibi Ali Koç ile ticari bağlantısı varsa gereğini yapmalıdır. Eğer bağımsız bir kurumun başındaysanız tamamen bağımsız olmanız lazım. Ne bir aile ne de ticari bir bağ olmamalı. Böyle bir bağlantısı varsa Alp'in gereğini yapacağına inanıyorum” diye konuştu. Mağlubiyete kılıf bulmadıklarını söyleyen Ağaoğlu, “Hakem maçı adaletli yönetmeli, eğer adaleti sağlayamıyorsanız o yerin insanı değilsiniz. Haftaya Trabzonspor'un ağzına bir parmak bal çalarız bu iş kapanır' diye düşünmesinler. O defter kapanmamak üzere açıldı. Sürecin takipçisiyiz. Bu mücadele Türk futbolu adına verilen mücadeledir” dedi.