GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, beIN Sports’a verdiği röportajda, Siyah-Beyazlı takımda yaşadıklarını anlattı. “Beşiktaş’ı hem ben tercih ettim, hem ben tercih edildim” diyen başarılı teknik adam, “Gerçekten buraya isteyerek geldim. Beşiktaş’ın duygusu ve ruhu başka. Beşiktaş her teknik direktörün ulaşabileceği bir yer değil. Bu kulüpte olmanın ayrılacağını ve duygusunu her an hissediyorum. Her anın keyfini çıkarmaya çalışıyorum. Hiç uzak olmadığım bir camiada bulunmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi.

KAZANMAK GENETİĞİMİZDE VAR

■ BEŞİKTAŞ'ın Süper Lig’deki hedefleri hakkında konuşan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Beşiktaş’ın 40 bin seyircisi var, tarihi var, genetiği var. Sürekli olarak kazanmak istiyor. Hedef sürekli zirvede yer almak, şampiyonluk. Biz de bu hedefler için buraya geldik. İlk haftalarda belki istediğimiz sonuçları alamadık, taraftarlarımızı biraz üzdük. Ancak şu an için hiçbir şey kaybetmiş değiliz. Beşiktaş şampiyonluk yarışındadır ve mutlu sona ulaşmak, taraftarını sevindirmek için sonuna kadar mücadele edecektir.”

DUYGULARIN ARASI YOK

■ ABDULLAH Avcı, büyük bir kulübe geldiğini ve camianın her zaman en yukarıyı hedeflediğini vurgulayarak, “Burada kazandığın zaman yaşadığın duygu başka bir şey, kaybettiğinde başka bir duygu. Arası yok yani, ya diptesin ya zirvede. Bize düşen ligin sonunda o zirveyi yakalamak, şampiyonluk yaşamak” Taraftarların kötü günler geçirmelerine rağmen her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Avcı, “Onlar bizi yalnız bırakmadılar. Maçlarda bize verdikleri destek için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.