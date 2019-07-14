  • Bist 100
    97098.3
  • Dolar
    5,7234
  • Euro
    6,4662
  • Altın
    258,3680
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cumhuriyet'ten ders gibi haber! Bir açıklama nasıl çarpıtılır? Cumhuriyet'ten ders gibi haber! Bir açıklama nasıl çarpıtılır?
Wimbledon finali nefesleri kesti! Kazanan Djokovic oldu Wimbledon finali nefesleri kesti! Kazanan Djokovic oldu
15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı düzenlendi 15 Temmuz anısına Türkiye-Sırbistan Dostluk Bisiklet Yarışı düzenlendi
Üç ülkeden ortak İran açıklaması: Yakın zamanda aldığı kararlardan dönmeye çağırıyoruz Üç ülkeden ortak İran açıklaması: Yakın zamanda aldığı kararlardan dönmeye çağırıyoruz
Baba oğul şehadet Baba oğul şehadet
15 Temmuz dayanışması 15 Temmuz dayanışması
Beşiktaş için Norveç'ten flaş iddia! 'Transfer bitmek üzere' Beşiktaş için Norveç'ten flaş iddia! 'Transfer bitmek üzere'
15 Temmuz kahramanı 15 Temmuz kahramanı
Milli diriliş kucaklaşması Milli diriliş kucaklaşması
Demokrasi nöbeti Demokrasi nöbeti
İhanet planına 8 saatte bozgun İhanet planına 8 saatte bozgun
FETÖ'cü pilotlara katliam talimatı FETÖ'cü pilotlara katliam talimatı
Başkomutan İstanbul'da Başkomutan İstanbul'da
Adım adım FETÖ ihaneti Adım adım FETÖ ihaneti
ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti
Lewis Hamilton kendi seyircisi önünde kazandı Lewis Hamilton kendi seyircisi önünde kazandı
ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti
İhanet çetesinin kalkışma merkezleri İhanet çetesinin kalkışma merkezleri
Sözde konseyden korsan bildiri Sözde konseyden korsan bildiri
Darbenin seyrini değiştiren sala Darbenin seyrini değiştiren sala
Başkan Erdoğan: S-400'leri alarak barışı ve milli güvenliğimizi garantiye almaya çalışıyoruz Başkan Erdoğan: S-400'leri alarak barışı ve milli güvenliğimizi garantiye almaya çalışıyoruz
Meydanları doldurun Meydanları doldurun
Cuntacılardan Meclis'e bomba Cuntacılardan Meclis'e bomba
Köprüyü kapatarak darbeye başladılar Köprüyü kapatarak darbeye başladılar

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Temmuz 2019 Pazar 21:15:37 | Son Güncelleme: 14 Temmuz 2019 Pazar 21:41:01

Wimbledon finali nefesleri kesti! Kazanan Djokovic oldu

2019 Wimbledon Tenis Turnuvası'nı tek erkeklerde, 2 numaralı seribaşı Roger Federer'i 3-2 (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12) yenen dünya 1 numarası Novak Djokovic kazandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasının tek erkekler finalinde, 8 şampiyonlukla Wimbledon'ı en fazla kazanan erkek tenisçi İsviçreli Federer ile geçen yıl da dahil 4 şampiyonluğu bulunan Sırp Djokovic karşılaştı.

Kariyerinin 25. grand slam finalini oynayan Djokovic ile 31. finaline çıkan Federer, 2015 ABD Açık'tan beri ilk defa bir grand slam finalinde karşı karşıya geldi.

İki tenisçinin de servis kıramadığı ilk setin sonucunu "tie break" belirledi. Federer'e 7-5 üstünlük kuran Djokovic, ilk seti 7-6'lık skorla hanesine yazdırdı.

Federer, oyuna giren ilk servisleri ve file önündeki vuruşlarından yüzde 100 puan aldığı 2. seti, 6-1 kazandı ve durumu 1-1'e getirdi.

3. sette de file önünde kusursuza yakın oynayan Federer, 10. oyunda set puanı yakaladı ancak Djokovic rakibine izin vermedi. Servis performansını arttıran ve daha az hata yapan Djokovic, ilk sette olduğu gibi uzayan 3. seti, "tie break"te (7-4) kazanarak 2-1 öne geçti.

Başa baş geçen 4. setin 5. oyununda Djokovic'in yaşadığı konsantrasyon kaybını değerlendiren Federer, servis kırdı. Bu aşamadan sonra oyuna ağırlığını koyan Federer, 4. seti 6-4 aldı ve skoru 2-2 yaptı.

Final seti nefes kesti

Federer, 3 servis kırma puanı çevirdiği final setinin 4. oyununa tutunsa da 6. oyunda servis kırmayı başaran Djokovic, 4-2 öne geçti. Fakat sonraki oyunda servis kıran Federer, servis oyununu da alarak skoru 4-4'e getirdi.

Baskının iyice yükseldiği final setinin 15. oyununda servis kırarak 8-7 öne geçen Federer, kendi servis oyununda 2 maç puanından faydalanamadı ve Djokovic sette durumu eşitledi: 8-8.

Skorun 12-12'ye gelmesi sonrası Wimbledon'ın yeni kuralları gereği "tie break"e gidildi. Uzatma periyodunda Federer'e 7-3 üstünlük sağlayan Djokovic, seti 13-12, 4 saat 55 dakika süren maçı da 3-2 kazandı.

2019 erkekler finali, 2008'de Rafael Nadal'ın Roger Federer'i 4 saat 48 dakika sonunda 3-2 yendiği karşılaşmayı geçerek Wimbledon tarihinin en uzun tekler finali oldu.

Wimbledon'da 5. şampiyonluk

Federer'e karşı oynadığı 5. grand slam finalinde 4. galibiyetini alan Djokovic, Wimbledon'daki 5. şampiyonluğuna uzandı.

Grand slam turnuvalarında 16. kez mutlu sona ulaşan Sırp tenisçi, kariyerindeki 75. tekler şampiyonluğunu kazandı.

Federer ile karşılaştığı 48. maçta 26. kez korttan galip ayrılan Djokovic, 2 milyon 350 bin sterlin (16,9 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.

Tarihte 10 ve daha fazla grand slam şampiyonluğu bulunan erkek tenisçiler şöyle sıralandı:

1. Roger Federer (İsviçre): 20 şampiyonluk

2. Rafael Nadal (İspanya): 18

3. Novak Djokovic (Sırbistan): 16

4. Pete Sampras (ABD): 14

5. Roy Emerson (Avustralya): 12

6. Rod Laver (Avustralya): 11

    Björn Borg (İsveç): 11

8. Bill Tilden (ABD): 10

Cumhuriyet'ten ders gibi haber! Bir açıklama nasıl çarpıtılır?
Başkan Erdoğan: S-400'leri alarak savaşa hazırlanmıyoruz
ATAK helikopterleri terör hedeflerini imha etti
Bahçeli Doğu Akdeniz'deki cendereye dikkat çekti
Giresun'da minibüs dereye devrildi: 5 ölü, 6 yaralı
Beşiktaş için Norveç'ten flaş iddia! 'Transfer bitmek üzere'
Terör devleti İsrail açıkça tehdit etti: Lübnan’ı vururuz
Camide öldürdüğü kardeşi, namazda arkasında saf tutmuş
Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat
Rum basını: Türkler dev bir doğal gaz rezervi buldu
Rusya’dan S-400 yaptırımı açıklaması: NATO silah pazarlamacısı mı?
Bahçeli'den önemli uyarı: Yeni bir 15 Temmuz'un olmaması için...
İBB eski Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı'dan Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına yanıt
Nedim Şener'den Athena Gökhan'a müthiş 15 Temmuz yanıtı
Yıldız oyuncu trafik kazasında ağır yaralandı
15 Temmuz’u anlatan 5 kitap
Motorunun üzerinde kurşunlanarak şehit edilmişti... Yeni görüntüler ortaya çıktı
Hakkari'de barajda kaybolan 3 çocuktan acı haber!
Türkiye'den 2. Çin hamlesi! Bakan açıkladı: Başardık
Son dakika... Hakurk'ta bir mağara'da 3 terörist cesedi bulundu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ