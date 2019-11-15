Westerlo Emmanuel Emenike ile yolları ayırdı

Kısa bir süre önce Emmanuel Emenike'yi kadrosuna katan Belçika 2. Ligi ekiplerinden Westerlo, Nijeryalı golcü ile yollarını ayırdı.

Belçika kulübünden yapılan açıklamada, Emmanuel Emenike ile yolların ayrılmasına sebep beklenen fiziki seviyeye ulaşamaması gösterildi.

Kardemir Karabükspor, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Al Ain, Weest Ham, Olympiakos, Las Palmas ve son olarak Westerlo forması giyen 32 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Emenike, Belçika ekibinde 5 maçta toplam 149 dakika görev yaptı ve gol atma başarısı gösteremedi.

Fenerbahçe'nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkan olarak görev yaptığı Westerlo, Emenike'nin gelişim kaydedemesinin ardından fesih yolunu tercih etti.