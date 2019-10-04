04 Ekim 2019 Cuma 09:23:00 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 09:24:01
West Ham United taraftarı, Luyindama'nın transferi için kampanya başlattı
PSG maçında Di Maria’yı sahadan silen Luyindama, West Ham United taraftarını mest etti. Premier Lig ekibinin taraftarları, başarılı stoperin ocak ayında transfer edilmesi için kampanya başlattı.
West Ham taraftarları PSG karşısında çok başarılı buldukları Luyindama’nın Ocak ayında transfer edilmesi için kampanya başlattı.
G.Saray devre arasında Luyindama için gelen teklifleri değerlendirecek.
(Akşam)
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