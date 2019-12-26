West Ham 'Tufan'ı!

GÜNEŞ

■ BU sezon F.Bahçe formasıyla adeta ikinci baharını yaşayan Ozan Tufan, kısa sürede Avrupa devlerinin transfer listesine girdi. İngiliz basını, West Ham United’ın milli orta saha oyuncusu için girişimde bulunacağını iddia etti. 19 yaşındaki İngiliz milli oyuncusunu Manchester United’a kaptırmak üzere olan West Ham’ın, orta saha transferi için listeye aldığı isimler arasında Ozan Tufan da yer alıyor. Ada basını bu transfer için Londra ekibinin 30 milyon euroyu gözden çıkardığını yazdı.

SON GOLÜN ÇOK GÜZELDİ

■OZAN Tufan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Arı köyündeki okula spor malzemesi yardımında bulundu. Malzemelerin okula ulaşması üzerine “Son golün çok güzeldi” ve “Ozan abi teşekkürler” yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, cep telefonuyla görüntülü olarak görüştükleri Sarı-Lacivertli futbolcuya teşekkür etti. Ozan Tufan da katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirdi. Milli futbolcu, projeyi takım arkadaşlarıyla paylaşıp, onların da destekte bulunmasına vesile olacağını sözlerine ekledi.