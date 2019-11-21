Wesley Sneijder: Pişman değilim çünkü başaramadığım için değil, istemediğim için olmadı
Bir dönem Galatasaray formaıs giyen ve dünya futboluna damga da vuran Wesley Sneijder, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Hollandalı eski futbolcu Messi ile Ronaldo seviyesinde olduğunu ancak yüzde yüzünü vermediğini açıkladı.
Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder ülkesi Hollanda'da konuştu. FOX Sports'ta, Ajax'tan eski takım arkadaşı Kenneth Perez ile söyleşi yapan Sneijder, kendisini Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile kıyasladı.
Perez, Sneijder'a neden Messi ve Ronaldo ile aynı seviyede olamadığını sordu. Sneijder ise "Kendimi yüzde 100 verseydim onlarla aynı konumda olurdum, bunu biliyorum. Ancak ben bunu istemedim. Pişman değilim çünkü başaramadığım için değil, istemediğim için olmadı" şeklinde yanıt verdi.
2010 senesinde kariyerinin zirvesini yaşayan Hollandalı efsane, ülkesiyle Dünya Kupası ikinciliğinin yanı sıra Inter formasıyla Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Sneijder o yıl Ballon d'Or'a aday gösterilmiş ancak ödülü Messi kazanmıştı.
Geçtiğimiz yaz kramponlarını asan Sneijder, 2013-17 yılları arasında Süper Lig'de 4,5 sezon Galatasaray forması giymişti.
(Fanatik)
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