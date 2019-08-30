Wesley Sneijder: Barcelona ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nin favorileri olduğunu söyleyebilirim

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde yer alan Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, İtalya basınına açıklamalarda bulundu.

"BARCELONA VE LIVERPOOL FAVORİ"

Şampiyonlar Ligi'ndeki favorilerini açıklayan Sneijder, "Bu sezon neler olacağını tahmin etmek zor çünkü daha yeni başladı. Ancak geçen sezonu göz önüne alarak Barcelona ve Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nin favorileri olduğunu söyleyebilirim" dedi.

INTER VE CONTE'YE ÖVGÜLER

Inter'in durumunu da değerlendiren Wesley Sneijder, "Inter'in oyunu çok gelişti. Antonio Conte ile güçlü bir başlangıç yapılar. Ayrıca Lukaku gibi bir golcü transfer edildi. Inter'e hem Serie A hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Inter'den ayrılmayı kabul etmeyen Icardi hakkında yöneltilen soruya kısa bir yanıt veren Sneijder, "Icardi'yi şahsen tanımıyorum. Onunla birlikte hiç çalışmadım. Bu yüzden bir şey söylemek istemiyorum" ifadelerini kullandı.

(Sporx)