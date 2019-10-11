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11 Ekim 2019 Cuma 16:43:27 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 16:44:21

Wenger: 'Hazard asla Ronaldo'nun yerini dolduramaz'

Arsenal'in eski teknik direktörü Arsene Wenger, Eden Hazard hakkında açıklamalarda bulundu.

2018 Haziran ayı itibariyle teknik direktörlük kariyerine son veren Arsene Wenger, 28 yaşındaki Eden Hazard hakkında açıklamalarda bulundu.

Arsene Wenger yaptığı açıklamada, "Eden Hazard, Real Madrid'de birçok sorunun cevabı olacaktır fakat Cristiano Ronaldo'nun yerini kesinlikle dolduramaz. Hazard bir sezonda 50 gol atamaz. Real Madrid'in yeni bir forvete ihtiyacı var. Benzema şu an 32 yaşında, Onun yerine daha genç biri olsaydı işler daha kolay olabilirdi"

"Eden Hazard inanılmaz bir oyuncu, pozisyon yaratabiliyor ve bazen atakları tamamlayabiliyor. Bunu önemli maçlarda bile başarabiliyor. Kimseden korkmuyor. Real Madrid'in henüz gerçek Hazard'ı gördüğünü düşünmüyorum. Şu an iyi gözükmüyor. Kendine geldiği zaman, Real Madrid'in tatmin olacağını düşünüyorum"

Eden Hazard bu yaz Chelsea takımından Real Madrid'e transfer olmuş, Madrid formasıyla çıktığı 4 maçta 1 gol,1 asist yapmayı başarmıştı.

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