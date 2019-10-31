Vur patlasın çal oynasın

GÜNEŞ

■ PAZAR günü oynanan Beşiktaş derbisinde kötü bir performans ortaya koyan ve sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrılan G.Saray’da bir kriz daha patlak verdi. Derbi mağlubiyetinin ateşi soğumamışken Sarı-Kırmızılı üç oyuncu katıldıkları doğum günü partisinde Salı akşamı dansöz oynattı. Bu görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından G.Saraylı taraftarlar çileden çıktı. Partiye katılanlar ise derbide kötü performans sergileyen Babel, Lemina ve çocuğu ameliyat olduğu için kadrodan çıkarılan Donk’tu.

DONK HALAY BAŞI OLDU

■ BEBEK’TEKİ bir mekanda düzenlenen partiye katılan üç oyuncu, müzikler eşliğinde halay çekti. Bu da yetmezmiş gibi nargile içti. Taraftarlar özellikle Donk’a büyük tepki gösterdi. Çocuğunun ameliyat olması nedeniyle derbide oynamayan Hollandalı oyuncunun, henüz bu yaşananların üzerinden iki gün geçmeden gecelere akmasını sindiremeyen Sarı-Kırmızılılar, oyuncuya sert sözlerle yüklendi. Taraftarlar, Babel ve Lemina'yı ise “Bu performansı sahada gösterin” diyerek eleştirdi.

GÖZLER TERİM’E ÇEVRİLDİ

■ YAŞANAN bu skandalın ardından gözler Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’e çevrildi. Takım içindeki birçok sıkıntıyla uğraşan Terim’in nur topu gibi bir krizi daha oldu. Beşiktaş derbisi sonrasında bazı oyuncuları işaret ederek kadroda revizyona gideceğini açıklayan tecrübeli teknik adamın, bu olayların ardından Babel’i de kızağa çekebileceği belirtildi. Fatih Terim'in bu yaşananlara çok sinirlendiği ve “Takım olarak sıkıntı yaşarken bunların böyle görüntüler vermesi canımı sıktı” dediği ileri sürüldü.