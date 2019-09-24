Volkan ve Emre derbi öncesi arkadaşlarını motive ediyor

Fenerbahçe camiasında bayram hazırlığı başladı. Galatasaray derbisi için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde yönetiminden taraftarına, teknik heyetinden futbolcusuna herkesi heyecan sardı.

Yönetimin dev maç için oyunculara yüksek bir prim planladığı öğrenilirken, taraftarlar da maç günü Samandıra'ya yapacakları çıkarmaya hazırlanıyor. Teknik heyet ise Galatasaray'ı devirecek taktik planlar üzerine kafa yoruyor.

Ersun Yanal ve ekibi, hem kadro hem de rakip analizlerine yoğunlaşmış durumda. Eldivenlerini asarak teknik heyete dahil olan Volkan ile yuvaya geri dönen kaptan Emre'ye ise beyin yıkama görevi düşmüş durumda.

Fenerbahçe'nin iki efsanesi, takım arkadaşlarına Galatasaray tecrübelerini ve bu karşılaşmanın camia için önemini anlatıyor.

Böylesi görülmedi

Kariyeri boyunca Kadıköy'de Galatasaray mağlubiyeti göremeyen Volkan Demirel, futbolcu kardeşleriyle bireysel konuşmalar yaparak takımın motivasyonu artırırken kaptan Emre de toplantılar düzenliyor.

Bu ikiliye destek veren isimlerin başında ise Dirar ile Jailson geliyor. Galatasaray derbisinin daha önce yaşanan tecrübelerle kıyaslanamayacağını arkadaşlarına anlatan Dirar, "Sahaya çıktığınızda ne demek isteyeceğimi çok daha iyi anlayacaksınız" derken Jailson ise "Ben Galatasaray'a gol atmış gerçek bir Fenerbahçeliyim. Umarım siz de bu keyfi yaşarsınız" sözleriyle takıma moral pompalıyor. Derbi havası Samandıra'nın her yerinde hissedilirken koridorlarda şarkılar ve marşlar yankılanıyor.

(Türkiye)