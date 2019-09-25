25 Eylül 2019 Çarşamba 14:31:15 | Son Güncelleme: 25 Eylül 2019 Çarşamba 15:18:21
Volkan Şen'den Bursaspor yöneticisine ağır tehdit
Adana Demirspor futbolcusu Volkan Şen için şok eden bir iddia ortaya atıldı...
TFF 1. Lig'deki Adana Demirspor- Bursaspor mücadelesinde Volkan Şen'in söylediklerini Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan doğruladı.
Volkan Şen'in Bursaspor maçında Sportif Direktör Selçuk Erdoğan ve oyunculara, "Bursa'da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir" dediği ortaya çıktı.
Şen sezon başında Adana Demirspor'la sözleşme imzalamıştı...
(Bursa Hakimiyet)
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