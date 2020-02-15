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15 Şubat 2020 Cumartesi 15:20:16 | Son Güncelleme: 15 Şubat 2020 Cumartesi 15:23:50

Volkan Demirel'den Galatasaray'a olay gönderme!

Fenerbahçe'de birçok Galatasaray maçına çıkan ve bu maçlarda yaptığı hareketlerle gündeme gelen Volkan Demirel, gelecek hafta oynanacak olan derbiye bu kez antrenör olarak çıkacak. Demirel, Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe'nin YouTube kanalında katıldığı sevgililer günü programında sarı kırmızılılara olay bir göndermede bulundu.

Fenerbahçe'de antrenör olarak görev alan Volkan Demirel, Galatasaray derbisi öncesinde yine gündeme oturdu.

Fenerbahçe Spor Kulübü, resmi YouTube kanalı üzerinden 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir içerik yayınladı. 14 Şubat Sevgililer Günü özel bölümüne Zeynep - Volkan Demirel çifti ile Damla - Melih Mahmutoğlu çifti konuk oldu. Çiftlerin birbirlerine özel ve eğlenceli sorular yöneltildiği bölümde Volkan Demirel, Melih Mahmutoğlu'nun sorduğu bir soruya verdiği Galatasaray cevabıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Melih Mahmutoğlu, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel'e format gereği "Volkan'ı tribünden canlı izlediğin ilk maç hangisiydi?" sorusunu yöneltti. Çiftin birbirinden farklı cevaplar vermesiyle gülüşmeler yaşanırken, bu esnada Volkan Demirel'den Galatasaray'a gönderme geldi. Zeynep Demirel, Volkan Demirel'i tribünden izlediği ilk maçın Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi olduğunu söyledi. Ancak Volkan Demirel, eşinin hatasını düzelterek kendisini tribünden izlediği ilk müsabakanın Fenerbahçe - Gaziantep maçı olduğunu hatırlattı.

Zeynep Demirel'in locadan izlediği maçları tribünden saymadığı şeklinde esprili bir yorum yapan Volkan Demirel, Galatasaray maçının sonucuna dair sarı kırmızılı ekibe göndermede bulundu. Maçların skorları sorulan Volkan Demirel, "Gaziantep maçını 3-1 kazandık. Galatasaray'ı da zaten yenmişizdir" diyerek sarı kırmızılı taraftarları kızdırdı.


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