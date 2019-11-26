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26 Kasım 2019 Salı 11:56:13 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 12:02:17

Volkan Demirel olumlu rapor verdi, Fenerbahçe transferi gerçekleştiriyor

Hasan Ali Kaldırım'a alternatif bir sol bek arayan Fenerbahçe aradığı ismi Yunanistan'da buldu. Sarı lacivertliler, PAOK'un 24 yaşındaki oyuncu Dimitrios Giannoulis'i listesine aldı.

Sakatlıklar nedeniyle geride kalan haftalarda sol bekte sorun yaşayan sarı lacivertlilerin bu mevki için PAOK'un 24 yaşındaki oyuncu Dimitris Giannoulis'i listesine aldı.

Atina'ya giden Volkan Demirel, Yunanistan ile Finlandiya arasındaki EURO 2020 grup eleme maçında Giannoulis'i takip etti.

Yunan oyuncu için bol bol not tutan Volkan Demirel'in, teknik direktör Ersun Yanal'a olumlu not verdiği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde bu oyuncuyu kadrosuna katmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Dimitrios Giannoulis bu sezon PAOK formasıyla ikisi Şampiyonlar Ligi elemeleri, ikisi Avrupa Ligi elemeleri olmak üzere 15 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

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