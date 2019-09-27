27 Eylül 2019 Cuma 09:06:02 | Son Güncelleme: 27 Eylül 2019 Cuma 09:52:09
Volkan Demirel derbiyi statta izlemeyecek!
Fenerbahçe'de teknik heyette görev almaya başlayan Volkan Demirel, derbiyi büyük ihtimalle statta izleyemeyecek.
Henüz yeterliliği olmadığı için Fenerbahçe kulübesinde yer alamayan Volkan Demirel’in olası tepkiler nedeniyle mücadeleyi tribünde de izlemeyi düşünmediği öğrenildi. Sarı-Lacivertli antrenörün bir ihtimal takım otobüsüyle gelerek, tribüne çıkmayıp, 90 dakikayı soyunma odasında takip edebileceği belirtiliyor.
(Star)
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