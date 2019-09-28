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28 Eylül 2019 Cumartesi 15:12:03 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 15:13:23

Volkan Demirel derbiyi nerede izleyecek?

Tahkim Kurulu, Ali Koç'un 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı! Başkan, yönetici arkadaşlarıyla birlikte protokol tribünündeki yerini alacak.

Ali Koç, Fatih Terim'e yönelik, "Sicili bozuk" açıklamasının ardından PFDK tarafından 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL para cezasına çarptırılmıştı. Başkan, buna rağmen Türk Telekom Stadı'ndaki yerini almayı planlıyordu.

Buna göre takım otobüsüyle birlikte stada gitme kararı alan Ali Koç, ardından maçı izlemek için de Sarı-Lacivertli taraftarların arasına girecekti. Dün sabah itibariyle tüm planlama buna göre yapıldı. Ancak öğle saatlerinde Tahkim Kurulu'ndan hak mahrumiyeti cezasının kalktığı haberi geldi. Planlar değişti.

Başkan, yönetim kurulundaki arkadaşlarıyla birlikte derbiyi protokol tribününden izleyecek.

Volkan soyunma odasında

Kariyerine antrenör olarak devam eden Volkan Demirel, lisansı olmadığı için kulübede yer alamıyor. Volkan, şimdiye kadar maçları tribünden izlemişti. Ancak Galatasaray derbisinde değişiklik olacak. Genç antrenör, takımla birlikte Türk Telekom Stadı'na gidecek ama maç sırasında soyunma odasında kalacak.

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