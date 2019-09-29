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29 Eylül 2019 Pazar 10:05:00 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 10:07:46

Volkan Demirel derbiyi nerede izledi?

Futbolu bıraktıktan sonra Fenerbahce Teknik Heyeti'nde görev yapmaya başlayan Volkan Demirel, dün de kulübede oturamadı.

Volkan Demirel'in Galatasaray - Fenerbahçe derbisini nerede izleyeceği günlerdir merak konusuydu.

Aktif futbol hayatına son veren ve Fenerbahçe teknik heyetine katılan Volkan Demirel, henüz yedek kulübesinde maçlara çıkamadı. Bu durum dünkü derbide de değişmedi.

Henüz yeterli belgelere sahip olmayan unutulmaz kaleci, derbiyi soyunma odasındaki ekrandan takip etti.

 

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