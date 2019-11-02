Volkan Demirel: 'Antrenörlükte hedefim büyük'

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FUTBOLCULUK kariyerini noktalayan Fenerbahçe’nin emektar kalecisi Volkan Demirel, TFF tarafından Erzurum’da düzenlenen UEFA B Antrenörlük Kursu’na katıldı. Kalecilik kariyerinde yakaladığı başarıyı antrenörlükte de yaşamak istediğini belirten Demirel, “Çok hoca ile çalıştığım için hepsinden aldığım örnekler var. Kendi idolümü kendim yaratmak istiyorum. Nasıl futbolda bir Volkan Demirel karakteri çıkardıysam, kariyer yaptıysam, hocalıkta da inşallah böyle bir kariyer yaşamak istiyorum. F.Bahçe’nin kalesini erken bıraktığım için burukluk yaşamıyorum. Her şeyin zamanı, doğru zamandır. Şimdiki hedeflerim daha büyük. Antrenör olmak ve F. Bahçe camiasına, Türk futboluna bu anlamda hizmet etmek istiyorum” dedi.