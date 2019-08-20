  • Bist 100
    95286.2
  • Dolar
    5,6733
  • Euro
    6,2891
  • Altın
    271,0030
İstanbul
24 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Neymar transfer yarışına Juventus da dahil oldu Neymar transfer yarışına Juventus da dahil oldu
Feyzioğlu: Bunların yargı reformundan ödü kopuyor! Feyzioğlu: Bunların yargı reformundan ödü kopuyor!
BİLSEM sınavı sonuçları 2019 açıklandı mı? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı! BİLSEM sınavı sonuçları 2019 açıklandı mı? BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı!
Fatih Terim'den flaş Florya kararı Fatih Terim'den flaş Florya kararı
ABD'den açıklama! Türkiye'nin F-35 olayını örnek gösterip tehdit etti ABD'den açıklama! Türkiye'nin F-35 olayını örnek gösterip tehdit etti
Cordoba'dan Falcao'ya övgü dolu sözler Cordoba'dan Falcao'ya övgü dolu sözler
Cenk Tosun Beşiktaş yönetimine mesaj yolladı Cenk Tosun Beşiktaş yönetimine mesaj yolladı
Adnan Oktar'ın gizli geçidi! Kaçış görüntüleri ortaya çıktı Adnan Oktar'ın gizli geçidi! Kaçış görüntüleri ortaya çıktı
Fenerbahçe'ye Diego Reyes'ten müjdeli haber Fenerbahçe'ye Diego Reyes'ten müjdeli haber
Volkan Babacan Beşiktaş'a imzayı atıyor Volkan Babacan Beşiktaş'a imzayı atıyor
Fatih Terim'in Mehmet Topal kararı belli oldu Fatih Terim'in Mehmet Topal kararı belli oldu
Fatih Terim Belhanda ile özel görüştü Fatih Terim Belhanda ile özel görüştü
British steel bilmecesi! OYAK ne kadara satın aldı? British steel bilmecesi! OYAK ne kadara satın aldı?
Bir evde 50 araç, gören şaşırıyor Bir evde 50 araç, gören şaşırıyor
Sörloth transferinin mimarları ortaya çıktı Sörloth transferinin mimarları ortaya çıktı
Trump'tan Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı Trump'tan Keşmir'de gerginliğin azaltılması çağrısı
İsrail Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor İsrail Gazze'deki Filistinlileri göçe teşvik ediyor
Merkez Bankasından zorunlu karşılıkların etkin kullanılması kararı Merkez Bankasından zorunlu karşılıkların etkin kullanılması kararı
Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geri dönmek istiyor Vincent Aboubakar Beşiktaş'a geri dönmek istiyor
İBB Başkanı İmamoğlu işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti İBB Başkanı İmamoğlu işlerine ara vererek ikinci kez Bodrum'a gitti
Son Dakika... Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem! Son Dakika... Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem!
Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem! Ankara'da 3,4 büyüklüğünde deprem!
Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı
Ilhan Omar: Trump ve Netanyahu'nun işgalin acımasız gerçeklerini saklamasına izin veremeyiz Ilhan Omar: Trump ve Netanyahu'nun işgalin acımasız gerçeklerini saklamasına izin veremeyiz

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ağustos 2019 Salı 09:28:28 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 09:33:38

Volkan Babacan Beşiktaş'a imzayı atıyor

Bursaspor ile Muhammed Şengezer için söz kesen Başakşehir, uzun süredir Volkan'ın peşinde olan Beşiktaş'a transfer izni verdi. Milli kaleci, bu hafta Kartal olacak.

Loris Karius'un şok sakatlığı sonrası mecburen kaleci transferini gündemine alan Beşiktaş, Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan için görüşme halindeydi.

Teklifi kabul edilen Kara Kartal, sadece turuncu- lacivertlilerin Bursaspor'dan Muhammed Şengezer'i almasını bekliyordu. Dün Başakşehir, 22 yaşındaki file bekçisi Muhammed için 9 milyon TL'ye prensipte anlaşınca, Volkan'ın da önü açıldı. Beşiktaş bu hafta içinde Volkan Babacan'a imzayı attırıp renklerine bağlayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden çalışmayı isteyen Volkan Babacan, siyah-beyazlı kulüp ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak. 5 yıldır Başakşehir'de oynayan 31 yaşındaki kaleci, 36 kez A Milli formayı giydi.

KARIUS DÖNDÜ VIDA SAKATLANDI

Sakat futbolculardan yana başı dertte olan Beşiktaş'a dün bir iyi bir de kötü haber geldi. Avusturya kampının son bölümünde sakatlanan ve 2 haftadır takımdan ayrı kalan Alman file bekçisi Loris Karius dün saha çalışmalarına başladı. Ancak bu kez de Domagoj Vida sakatlandı. Sağ ayak bileğinde ağrı olan Hırvat stoperin net durumu MR'ı çekildikten sonra belli olacak. Ancak Vida'nın Cuma günkü Göztepe maçına yetişmesinin zor olduğu öğrenildi. Karuis'un ise Vodafone Park'taki karşılaşmada eldivenleri takabileceği kaydedildi.

2 hafta önce sakatlanan Karius çalışmalara başladı.

(Sabah)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ