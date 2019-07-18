Vitor Hugo Beşiktaş'ta!

GÜNEŞ

KALİTELİ BİR İSİM

■ ROCO’YU, hatta Mirin’i bile sahaya çıkacak kadroda düşünmeyen Beşiktaş, Fiorentina’da geçtiğimiz sezon 30 maç ilk 11’de yer alan Vitor Hugo’nun transferini bitirdi. Siyah-Beyazlılar, Vida’nın partneri olacak Hugo için İtalyan ekibine 300 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. 28 yaşındaki başarılı Brezilyalı savunmacı ise 1 yıllığına Beşiktaş’tan 1.5 milyon euro, artı başarı bonusları kazanacak.

SATIŞ OPSİYONU 5 MİLYON €

■ HUGO, Siyah-Beyazlı ekipte 25 maçı geçerse artı 100 bin, Beşiktaş ilk 2’ye girerse bir 100 bin euro daha gelir elde edecek. Kulüp Sambacı’yı beğenirse gelecek sezon öncesi Fiorentina’ya 5 milyon euro ödeyip bonservisini satın alabilecek. Geçtiğimiz sezon Serie A’da 30 maçta 2 asisti bulunan Vitor Hugo, Palmeiras’tan Fiorentina’ya 2 yıl önce 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olmuştu.