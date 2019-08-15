Vidal, sosyal medyada yaptığı beğeniyle Beşiktaşlıları heyecanlandırdı

Beşiktaş'ta transfer görüşmeleri her ne kadar forvet-kaleci-kanat üçgenin devam etse de, şartların oluşması halinde orta saha konusunda da sürpriz yaşanabilir. Beşiktaş’ın ilgilendiği öne sürülen yıldız Arturo Vidal. Barcelona ile sözleşmesi devam etmesine rağmen İspanyol basını tarafından ayrılacağı iddia edilen 32 yaşındaki Vidal, sosyal medyada yaptığı bir beğeniyle Siyah-Beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Şilili yıldız, kendisine ‘Come to Beşiktaş’ yazan bir takipçisinin paylaşımını beğendi.

Hayal gibi transfer

Ancak hem bonservis bedeli, hem yüksek yıllık ücreti hem de Avrupa’da önemli talipleri bulunması nedeniyle bu transfer gerçekleşmesi neredeyse hayal gibi gözüküyor. Kariyerinde Barcelona’dan önce Bayern Münih ve Juventus gibi kulüpler bulunan Vidal, geçen sezon Barça’da tam 53 resmi maça çıktı. (Fanatik)