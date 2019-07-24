24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:17:33 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:22:06
Vida'dan Lovren'e sürpriz bir çağrı: Come to Beşiktaş
Beşiktaş'ın Hırvat savunma oyuncusu Domagoj Vida, vatandaşı Dejan Lovren'e 'Come to Beşiktaş' çağrısında bulundu.
Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Domagoj Vida, Liverpool'un futbolcusu Dejan Lovren'e sürpriz bir çağrı yaptı.
Domagoj Vida, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa yorum yapan Dejan Lovren'e "Come to Beşiktaş" şeklinde yanıt verdi.
Vida'nın Hırvatistan Milli Takmı'nda birlikte forma giydiği 29 yaşındaki Lovren'in Liverpool ile 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor. (Sporx)
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