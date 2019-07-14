Vida’nın partneri Vitor Hugo

GÜNEŞ

■ TÜRKİYE Bankalar Birliği'nin kulüplerin borçlarına ilişkin yapılandırma çalışmaları aşamasında, yapılandırma imzasını atan ve borçlarını 2 yıl ödemesiz, 5 yıllık yeni yapılandırmayla düzene sokmayı hede eyen Beşiktaş yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-Beyazlılar bir süredir nabız yokladığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo için kulübü Fiorentina’yla anlaşma noktasına geldi. Kartal, 28 yaşındaki sambacıyı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak üzere...

AVCI’NIN BİR NUMARASI

■ G.SARAY’IN Maicon’u almadan önce ilgilendiği Vitor Hugo, 2017 yazında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina’ya transfer olmuştu. Son iki sezondur Serie A’da 30’ar maça çıkan 1.87 boyundaki stoper, teknik direktör Abdullah Avcı’nın aklındaki bir numaralı isim konumunda… Gary Medel’i isteyen İtalyanlar, Siyah-Beyazlılar’dan bu transferde kolaylık sağlamaları karşılığı Hugo için makul bir satın alma opsiyonu koymaya razı oldu.

MEDEL’iN ANLAŞMASI BEKLENiYOR

■ GARY Medel’e talip olan Fiorentine 3.5 milyon euroluk tekli e Kartal’ın kapısını çalmıştı. Ancak yönetim bu rakamı düşük bulup 7 milyon istemişti. Şilili orta saha oyuncusuna İtalyanlar’la transfer görüşmesi izni veren Kartal, tarafların anlaşma sağlamasını bekliyor. İki tarafın da kazançlı çıkacağı bir anlaşma yapılması halinde resmi imzalar en kısa süre içinde atılacak.