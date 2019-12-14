Vida giderse Marcelo gelir

GÜNEŞ

■ BEŞİKTAŞ’TA devre arasında yapılacak transferler için çalışmalar sürüyor. Transferin başındaki yönetici Erdal Torunoğulları ve A Takım sorumlusu Emre Kocadağ, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüş alışverişinde bulundu. Domagoj Vida’ya Premier Lig ekibi Aston Villa’dan ciddi bir teklif geldiğini Avcı’ya ileten Siyah-Beyazlı idareciler, “Hocam, sen satma dersen satmayız ama durumlar da kritik. Transfer yapabilmek için satış yapmamız gerekiyor. Yine de sen bilirisin” dedi.

ÇEBİ SATIŞA SICAK BAKIYOR

■ AVCI’YA “Vida giderse Marcelo’yu geri getirebiliriz. İster misin?” şeklinde bir teklif de sunan yöneticiler, hocanın kararı doğrultusunda çalışmalarını sürdürecek. Beşiktaş’tan yıllık 4 milyon euroya yakın para kazanan Vida’nın satışına başkan Ahmet Nur Çebi de sıcak bakıyor. Önümüzdeki sezon maksimum 1.5 milyon euroluk maaş tavanı koymayı hedefleyen Çebi, “Stopere bu paraları veremeyiz” görüşünde. Öte yandan, İngiliz basını Hırvat stoper için Villa’nın teklifinin 10 milyon pound olduğunu yazdı.

YENGEDEN DÖNELİM BASKISI

■ LYON taraftarı ile sorunlar yaşayan Marcelo, takımdan ayrılma istediğini başkan Jean-Michel Aulas’a bildirdi. Siyah-Beyazlı eski yönetim Marcelo için Fransız kulübüyle bu yaz temas kurmuştu. 32 yaşındaki stoperin eşi ve çocuklarının tam bir Türkiye ve Beşiktaş aşığı olması nedeniyle her türlü fedakarlığı yapacağı öğrenildi. Kartal’ın 2017 yazında 7 milyon euroya sattığı Marcelo’yu cüzi bir rakamla geri alabileceği konuşuluyor. Yıldız ismin kulübüyle 1.5 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.