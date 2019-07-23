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23 Temmuz 2019 Salı 17:00:36 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 17:02:16

Victor Wanyama'dan flaş transfer açıklaması: Transfer döneminde böyle haberler her zaman çıkar ama ben bir yere gitmiyorum

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine giren Tottenham'ın orta sahası Victor Wanyama, hakkında çıkan iddialara net bir cevap verdi.

Tottenham'ın Kenyalı orta sahası Victor Wanyama, hakkında çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gideceği iddiaları hakkında konuştu.

ESPN'e açıklamalarda bulunan Wanyama, ''Haftaya Tottenham'a dönüp antrenmanlara katılacağım. Hakkımda transfer spekülasyonları çıkması doğaldır. Transfer döneminde böyle haberler her zaman çıkar ama ben bir yere gitmiyorum.'' diye konuştu.

''ŞU ANDA TEK İSTEDİĞİM ŞEY...''

Orta sahada görev alan Kenyalı futbolcu, ''Başka takımlar hakkında konuşamam çünkü Tottenham'ın oyuncusuyum. Tottenham ile sözleşmem sürüyor ve bundan gurur duyuyorum. Tabii ki futbolda her şey olabilir. Bazı şeyler çok çabuk değişebilir. Şu anda tatildeyim ve bunun keyfini çıkartıyorum. Şimdilik tek istediğim sağlıklı bir şekilde sezona girmek ve saha içinde takımıma en yüksek yardımı sağlamak.'' sözlerini kullandı.

28 yaşındaki futbolcunun Tanguy Ndombele'nin gelmesinin ardından forma şansı bulamayacağı ve takımdan ayrılacağı iddia ediliyordu. Wanyama için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ismi anılıyordu.

(Sporx)

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