07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:49:37 | Son Güncelleme: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 15:53:45
Victor Ruiz sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş'ın yeni transferi İspanyol futbolcu Victor Ruiz Torre sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, detaylı kan tetkikleri yapılan Ruiz; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
İspanyol futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. (AA)
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