'Victor Ruiz iyileşti Abdullah hoca şans verirse oynayabilecek'

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Yarın Ülker Stadı’nda ezeli rakibi Fenerbahçe ile son derece kritik bir maça çıkacak olan Beşiktaş’ta camia 3 puana kenetlenmiş durumda. 6 hafta üst üste kazanmasına rağmen son oynanan Malatyaspor maçında seriyi sürdüremeyen Kara Kartal’da futbolcuların derbiye son derece motive oldukları öğrenilirken İspanyol defans oyuncusu Vitor Ruiz’den gelen güzel haber Abdullah Avcı’nın yüzünü güldürdü.

Ezeli rakibiyle 350.kez karşı karşıya gelmeye hazırlanan Beşiktaş’ta Eski Futbol A Takımı Sorumlusu Ahmet Kavalcı derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu. Futbolcularla birebir görüştüğünü söyleyen Kavalcı Kadıköy’den en az 1 puanla döneceklerini ifade ederken, tecrübeli yönetici geçen hafta Malatyaspor maçında alınan mağlubiyete de değindi.

İşte Ahmet Kavalcı’nın açıklamaları…

6 haftadır üst üste kazanıyorduk, çok iyi bir ivme yakalamıştık üstüne koyarak devam ediyorduk fakat geçen hafta bir yol kazasına uğradık. Malatyaspor karşısında belki de sezonun en iyi futbolunu oynadık ama top içeriye girmediği zaman… Derbi bizim için gerçekten çok önemli, orada uzun zamandır kazanamıyoruz ama futbolcularla birebir görüşüyorum Kadıköy’den puan ya da puanlara döneceklerini belirtiyorlar, motive olmuş durumdalar. Vitor Ruiz iyileşti Abdullah hoca şans verirse oynayabilecek. Fenerbahçe evinde iyi oynayan bir ekip, derbi çok zor geçecek ama biz oradan avantajlı döneceğiz.

"BEŞİKTAŞ'TA KANAT OYUNCULARININ PERFORMANSLARI DÜŞÜK"

Beşiktaş’ın eski futbolcularından Ali Cansun da derbi hakkında açıklamalarda bulundu. Garry Rodrigues’in olmamasına dikkat çeken Cansun ‘kişisel performanslar skoru belirleyecektir’ derken, 10 yılını siyah beyazlı kulüpte geçiren futbol yorumcusunun “Kanatlara alınan oyuncuların performansları düşük” ifadesi gözleri Diaby – N’Koudou ve Lens gibi isimlere çevirdi.

Ali Cansun’un derbi yorumu şu şekilde oldu;

İki takım adına dönüm maçı olabilecek bir maç kazanan takım 1 hafta sonraki devre arasına daha moralli girecektir. Beşiktaş uzun zamandır Kadıköy’de galip gelemiyor ama özellikle Rodriges’in olmaması önemli avantaj tabi Beşiktaş’ın ön taraftaki oyuncuların formsuz olması ve kanatlara alınan oyuncuların performansının düşük olması soru işareti kişisel performanslar sonucu belirleyecektir bu noktada Beşiktaş daha şanslı diye düşünüyorum.