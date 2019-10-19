19 Ekim 2019 Cumartesi 12:32:06 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 12:32:49
Victor Moses'i hiç kimse istemiyor
Fenerbahçe'nin Chelsea'den 1,5 yıllığına kiraladığı Moses'a İngiliz ekibinin taraftarları tepki gösterdi.
Chelsea taraftarları, Victor Moses’ın üzerini çizdi. Mavilerin bir buçuk yıllığına Fenerbahçe’ye kiraladığı Nijeryalı yıldızın sezon sonunda geri döneceğine dair iddialara taraftarlardan sert tepki geldi.
Moses’ı Stamford Bridge’de görmek istemediklerini belirten taraftarlar kulübü mesaj yağmuruna tuttu. Fenerbahçe’nin de Moses’la devam etme niyeti yok.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT