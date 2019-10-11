11 Ekim 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 00:09:22
Victor Moses geri dönüyor
FENERBAHÇE’NİN büyük beklentilerle kiraladığı Victor Moses'ın devre arasında Chelsea'ye geri döneceği iddia edildi.
GÜNEŞ
■ Ada basınında yer alan haberlere göre, kulüp Nijeryalı oyuncunun dönüşüne sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonun ocak ayında 1.5 sezonluğuna kiraladığı Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bekleneni bir türlü veremedi. Sarı-Lacivertli takımda toplam 17 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcunun şu ana kadar sadece 5 gol ve 3 asisti bulunuyor.
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