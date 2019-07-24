Ver Medel’i al Obiang’ı

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■ WEST Ham’ın Gary Medel aşkı bitmiyor… Geçen sezondan bu yana Şilili oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, Beşiktaş’ın kapısını takas teklifiyle çalmaya hazırlanıyor. Hammers. news’in haberine göre Londra temsilcisi, Siyah-Beyazlılar’a Medel’e karşılık Pedro Obiang’ı önerecek. İngilizler, haberde Beşiktaş’ın maddi anlamda sıkıntıda olduğunu ve bu transferin takas yoluyla gerçekleşemeye bileceğine vurgu yaptı. Ekvator Gineli oyuncu, merkez orta sahada görev yapıyor.