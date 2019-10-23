Vedat, Slimani ve Frey’i yakaladı

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■ FENERBAHÇE’DE Vedat Muriç sevinci yaşanıyor... Sezon başında Galatasaray ile girilen Vedat yarışından galip ayrılan Sarı-Lacivertliler’in Kosovalı oyuncuyu transfer ederek ne kadar doğru bir karar verdiği anlaşıldı. İlk 8 haftada sergilediği performans ve attığı gollerle Fenerbahçe’ye büyük katkı sağlayan 25 yaşındaki golcü, Denizlispor ağlarını sarsarak üç puanın baş mimarlarından biri oldu.

O ATTI FENERBAHÇE KAZANDI

■ MURİÇ, bu golle ligdeki gol sayısını da 4’e çıkardı ve Fenerbahçe’nin geçen sezon gol ayağı olan İslam Slimani ve Michael Frey’i şimdiden yakaladı. Slimani geçtiğimiz sezonu 1 golle, Frey ise 3 golle tamamlamıştı. Sarı-Lacivertliler, bu sezon Vedat Muriç’in gol attığı 4 maçtan da galibiyetle ayrılmayı başardı. Vedat’ın suskun kaldığı mücadelelerde ise Sarı-Kanarya sahadan kayıpla ayrıldı. Vedat 2 gol daha atarsa İspanyol forvet Soldado’yu da yakalayacak.