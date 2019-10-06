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06 Ekim 2019 Pazar 14:56:19 | Son Güncelleme: 06 Ekim 2019 Pazar 14:57:13

Vedat Muriqi'nin performansı herkesi şaşırttı

Şu ana kadar teknik direktör Ersun Yanal'ın, 7 maçta da ilk 11'de oynattığı Vedat Muriqi, ligde son iki maçta gösterdiği performansla herkesi şaşırttı.

Bu sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Vedat Muriç, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de sezona oldukça etkili başlamıştı.
 
Şu ana kadar teknik direktör Ersun Yanal'ın, 7 maçta da ilk 11'de oynattığı Vedat, ligde son iki maçta gösterdiği performansla herkesi şaşırttı.
 
Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmaları öncesinde 5 maçta 3 golün yanı sıra 1 de asist yapan, ülkesi Kosova Milli Takımı'nda da harikalar yaratan Muriç, ardından dibe vurdu.
 
İZLENİNCE YOKLARI OYNADI
 
Tottenham ve Manchester United'ın transfer listesine aldığı ve hatta hem Kosova'nın hem de Fenerbahçe'nin maçlarına izleme ekibinden yetkililerin geldiği 25 yaşındaki forvet, bu haberlerin içinde adeta yokları oynadı.
 
SON İKİ MAÇTA GOL YOK, TEK İSABETLİ ŞUT
 
Gol pozisyonlarına fazla giremeyince morali bozulan Muriç, golsüz sona eren Galatasaray deplasmanında sadece tek şut atabilirken, Antalya önünde de 2 kez kaleyi yokladı ama isabet bile bulamadı.
 
Tecrübeli golcü, milli maç döneminde Kosova formasıyla tekrar gollerini atıp üzerindeki stresten kurtulmak istiyor.

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