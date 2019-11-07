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07 Kasım 2019 Perşembe 16:53:40 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 16:55:33

Vedat Muriqi'den transfer itirafı: Fenerbahçe'den resmi teklif geldi ve reddetmek kolay olmadı

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, transfer süreci ve birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, transfer süreci ve birçok konuda NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Vedat Muriç'in açıklamaları şöyle;

Eşimin tatili heba oldu

Kendi adıma sıkıntılı geçti transfer dönemi. Eşimin tatili heba oldu, sorsanız öyle der. Bütün süreci birlikte yaşadık. Araya birtakım anlaşmazlıklar gerçekleşince ilk hedefim Avrupa'nın büyük kulüplerinde oynamaktı, Fenerbahçe'den daha teklif gelmemişti. Sonra Fenerbahçe'den resmi teklif geldi ve reddetmek kolay olmadı. Önce burada şampiyon olayım, sonra Avrupa... Çok zaman ilerleyince ve belirsizlik de katılınca kendi adıma konuşayım sıkıntı yaşadım. Yeni bir takıma hazırlanmadan gitmek hem kulüp, hem de oyuncu için sıkıntı.

Hayallerimden biri İngiltere Premier Lig

Hayalini kurduğum çubukluya kavuştum. Allah'ın izniyle burada şampiyonluk yaşayıp umarım kulübün tarihine adımı altın harflerle yazdırabilirim. Hayallerimden biri İngiltere Premier Lig. Fiziksel anlamda mücadele üst düzey ve kendi yapıma da uygun görüyorum. Televizyondan izlerken bile kalite gözüktüğü için hem de fiziksel anlamda uygun olduğu için birinci hedefin İngiltere olabilir. Toulouse'un benim için uygun adım olacağını düşünmediğim için tekliflerini kabul etmedim.

Fenerbahçe çocukluk aşkım

Fenerbahçeli olmamın birinci unsuru dedemdi. Dedemin Fenerbahçe'yi tutmasının sebebi de efsane başkanlarımızdan Ali Şen'in Kosovalı olması. Dedeme sormuştum, Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Fenerbahçe hangi takım diye çok merak etmiştim. Her gün dedeme soruyordum o beni ilk maça götürdükten sonra, 'haydi maça gidelim' diye. Tabii çocuk aklı, her gün maç var zannediyoruz. Fenerbahçe, çocukluk aşkım.

Fenerbahçe'nin bana teklif yapacağını söyleseniz sizinle kavga ederdim

Bizim herhalde şansımız vardı, iyi bir Sırp askere denk geldik. Siz çıkın yoksa bombalayacağız muhabbeti oldu. Annem bizi giydirdi hemen, nereye gidiyoruz diye sorduğumuzda tatile gidiyoruz dedi. Kadın savaşı anlatacak değil, 2-3 ay evden uzak kalınca anladık. Herkes hazırlıksız yakalandı savaşa. Paranın olup olmamasının bir önemi yoktu o dönemde. Herkes eşit şeyleri yaşıyordu. Normalde hayal kurmayı çok seven biriyim, hayalperest biriyim.Bir gün Türkiye'ye geleceğimi, futbolcu olacağımı, goller atacağımı ve Fenerbahçe'nin bana teklif yapacağını söyleseniz sizinle kavga ederdim.

Ailede köken olarak Türk bulmamız söylendi

Ben Giresunspor'daydım milli takım sürecindeyken. O dönemki başkanımız bana Türk pasaportu aldırdı. Birkaç kere Fatih hocayla konuştuğuna ben şahit oldum. Dönemin U21 hocası Abdullah Ercan beni çok beğendiğini söyledi. Ailede köken olarak Türk bulmamız söylendi, her gün bir evrak veriyorduk. Genel anlamda söylersek evrak işleri araya girdi. 1.5 yıl milli takımsız devam ettim, sonra Kosova forması giymeye başladım. Sezona iyi başladık, ilk hafta bizim için çok önemliydi. Onuncu hafta geride kaldı, 3 mağlubiyet aldık bunlardan biri Antalyaspor'a karşı kendi sahamızda. Çok pozisyona giriyoruz, istatistiklere baktığımızda ligin zirvesindeyiz.

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