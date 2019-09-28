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28 Eylül 2019 Cumartesi 22:46:53 | Son Güncelleme: 28 Eylül 2019 Cumartesi 22:50:33

Vedat Muriqi: İlk derbimi oynadığım için çok mutluyum

Fenerbahçe'nin Kosavalı futbolcusu Vedat Muriqi, Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşısında gol bulmak için fırsat bulduklarını ifade eden Vedat, "Derbilerin sonucu zaten her zamn sıkışık oluyor, son 5 maçın 3'ü berabere bitti. Galatasaray karşısına mutlak galibiyet için çıktık, pozisyonlar yakaladık ama golü bulamadık. Benim için de ilk derbi oldu ancak maç ayırmıyor ve takım için faydalı olmak için savaşıyorum" dedi.

Fenerbahçe'de efsane olmak istediğini dile getiren Vedat, "Transfer haberlerinin çıkması beni etkilemiyor, benim motivasyonumu daha da yukarıya çekiyor. Dünyada artık tüm scoutlar herkesi izliyor. Ben, Fenerbahçe'nin oyuncusuyum ve burada efsane olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

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