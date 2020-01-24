Vedat Muriqi, Başakşehir maçında sarı kart görürse Trabzonspor deplasmanında yok
Fenerbahçe'de ligde oynanan Gaziantep maçında ikinci sarı karttan kırmızı kart gören ve bilinçli olarak kart gördüğü gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk edilip ceza almayan Vedat Muriç'te tehlike henüz geçmiş değil.
Fenerbahçe'de, Başakşehir maçı öncesinde Vedat Muriç sevinci yaşanırken, bir yandan Trabzonspor maçı öncesinde kulübü büyük bir endişe kapladı.
Süper Lig'de oynanan Gaziantep maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Vedat Muriç, önce sarı kart görerek Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüş, daha sonrasında ise kırmızı kart görerek ilk resmi müsabakada, yani hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kayserispor maçında cezalı duruma düşmüştü.
Gaziantep maçının son dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalan Vedat'ın bu kartı bilerek görüp görmediği spor kamuoyunda çokça tartışılmış ve Kosovalı forvet, bilinçli kart görmesinden dolayı PFDK'ya sevk edilmişti. Dün PFDK Muriç ile ilgili kararını açıklamış ve golcü futbolcuya ceza vermemişti.
TEHLİKE GEÇMİŞ DEĞİL
Başakşehir maçında takımıyla birlikte sahada olacak olan Vedat Muriç'te tehlike geçmiş değil. Halen 3 sarı kartla sınırda olan 25 yaşındaki futbolcu, Başakşehir maçında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak kritik Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
YANAL'DAN UYARI
Ersun Yanal'ın Kosovalı forvete Başakşehir maçı öncesinde kart görmemesi yönünde uyarılarda bulunduğu ve ona Trabzonspor maçında da ihtiyacı olduğunu ifade ettiği öğrenildi.
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