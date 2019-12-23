Vedat Muriqi 2019 yılında kendine hayran bıraktı
Vedat Muriqi, 2019 yılı içinde tam 22 kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş maçında gözlemcilerden tam puan aldı.
Vedat Muriqi'nin gol-şovu devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı, Beşiktaş ağlarını da sarsmayı başardı. İsla'nın getirdiği topta harika bir ön direk koşusu yapan Kosovalı forvet ayak içiyle ağları buldu.
Süper Lig'de 10. golünü kaydeden Muriqi'nin ayrıca 2 de asisti bulunuyor. Bu arada Vedat, 2019 yılı içinde tam 22 kez fileleri havalandırdı.
Beşiktaş maçında birçok gözlemcinin takip ettiği Vedat Muriqi hem oyunu hem mücadelesiyle geçer not da aldı.
(Fotomaç)
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