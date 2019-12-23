Vedat Muriqi 2019 yılında kendine hayran bıraktı

Vedat Muriqi'nin gol-şovu devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı, Beşiktaş ağlarını da sarsmayı başardı. İsla'nın getirdiği topta harika bir ön direk koşusu yapan Kosovalı forvet ayak içiyle ağları buldu.

Süper Lig'de 10. golünü kaydeden Muriqi'nin ayrıca 2 de asisti bulunuyor. Bu arada Vedat, 2019 yılı içinde tam 22 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş maçında birçok gözlemcinin takip ettiği Vedat Muriqi hem oyunu hem mücadelesiyle geçer not da aldı.

(Fotomaç)