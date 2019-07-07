Vedat Muriç'le 4 yıllık anlaşma tamam

Fenerbahçe, Vedat Muriç ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor’da forma giyen Vedat Muriqi konusunda, kulübü ve kendisiyle UEFA transfer prosedürleri çerçevesinde yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanmıştır. Yapılacak sağlık kontrollerinin ardından futbolcu renklerimize bağlanacaktır.Önümüzdeki 4 yıl formamızı gururla taşıyacak 1994 doğumlu Kosovalı forvete Türkiye’nin en büyük ailesine hoş geldin diyor; şimdiden Fenerbahçemiz ile nice başarılar diliyoruz." denildi.

NE OLMUŞTU?

G.SARAY’I iSTiYORUM DEMEDiM

25 yaşındaki forvet oyuncusu, Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy ile yaptığı görüşmede, “Galatasaray’a gitmek istiyorum” sözlerinin doğru olmadığını söyledi. Vedat Muriç’in bu diyalogda, “Asla böyle bir ifadem olmadı. ‘Galatasaray’da oynamak istiyorum’ demedim. Yaptığım yazılı açıklamada da böyle bir ifade zaten bulunmuyor. Artık Fenerbahçe için sahada elimden gelen her şeyi yapacağım” sözlerini kullandığı da belirtildi.

TEKLİF BİZE DAHA YAKIN

Vedat Muriç, geçen sezon Rize formasıyla ligde 34 karşılaşmaya çıktı, 17 gol ve 8 asistle oynadı. Vedat Muriç, takımının ikinci yarı yaptığı çıkışta ve ligde kalmasında büyük pay sahibi oldu. 2018’in ocak ayında Rize’ye katılan Vedat Muriç’in mukavelesi ise 2020’nin haziran ayında tamamlanıyordu. Rizespor Başkanı Hasan Kartal, “F.Bahçe’nin teklifi bize daha yakın. Vedat, İstanbul’da 1-2 gün ekstra kalmak için izin istedi. Fenerbahçe veya Galatasaray’a gidecek” yorumunda bulundu.

RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA: FENERBAHÇE'YLE HER KONUDA ANLAŞTIK

Öte yandan konuyla ilgili konuşan Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, “Çaykur Rizespor kulübü olarak Fenerbahçe kulübüyle Vedat Muriqi’nin transferi için her konuda anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuz Fenerbahçe’yle görüşmelerini sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.