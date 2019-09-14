14 Eylül 2019 Cumartesi 09:53:52 | Son Güncelleme: 14 Eylül 2019 Cumartesi 09:57:49
Vedat Muriç'e gelen resmi bir teklif yok
Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen yıldız futbolcu Vedat Muriç'le ilgili Fenerbahçe yönetimine herhangi bir resmi teklifin olmadığı bildirildi.
Fenerbahçe'de sezona iyi bir başlangıç yapan ve ardından Kosova Milli Takımı formasıyla da oynadığı maçlarda adından söz ettiren Muriç, Avrupa kulüplerinin gözdesi haline geldi. Ancak şu ana kadar kulübe gelen resmi bir teklif yok. Öte yandan Çaykur Rize Sportif Direktörü Yılmaz Bal, “Muriç’in sonraki satışından %15 pay alacağız” dedi. (Akşam)
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