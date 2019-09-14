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14 Eylül 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 23:33:39

'Vedat Muriç satılık değil'

İngilizler’in 30 milyon pound değer biçtiği Vedat Muriç’in devre arasında satılacağı iddiaları taca çıktı. Sarı-Lacivertli yöneticiler “Onu yatırım amaçlı transfer etmedik. Vedat Muriç satılık değil” dedi.

GÜNEŞ

■ KOSOVA Milli Takımı’nın Wembley Stadı’nda İngiltere’ye 5-3 yenildiği maçta 2 asist, 1 gollük performans sergileyen Vedat Muriç, Premier Lig ekiplerinin transfer listesine girmişti. İngiliz basını ise kendisini izlemeye gelen Tottenham Hotspur gözlemcilerini büyüleyen 25 yaşındaki golcüye 30 milyon pound değer biçmişti. Muriç’in formundan son derece memnun olan Sarı-Lacivertli idareciler, “Onu yatırım amaçlı transfer etmedik. Vedat Muriç satılık değil” şeklinde görüş belirtti.

İLHAN MANSIZ GİBİ

 ■ SEZON başı itibariyle tara ı tarafsız herkesin takdirini kazanan Kosovalı yıldız için şu ifadeler kullanıldı: “Vedat Muriç’in gelişimi hala sürüyor. Çok yüksek potansiyelli bir golcü… Hocamızın onu ısrarla istemesinin sebebini her hafta daha iyi anlıyoruz. Bazı golcüler sonradan açılıyor. İtalyanlar’ın Luca Toni diye bir golcüsü vardı mesela. Gençliğinde kimse onu tanımazdı bile. Keza, İlhan Mansız… Vedat’ın kariyeri de biraz böyle ilerliyor. Onunla Şampiyonlar Ligi oynamak istiyoruz.”

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