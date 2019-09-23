23 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Eylül 2019 Pazar 23:07:20
Vedat Muriç’i Juventus izliyor
F.BAHÇE’NİN Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, Juventus’un transfer listesine girdi.
GÜNEŞ
■İtalyan devinin scout ekipleri, İstanbul’a gelerek G.Saray derbisini izleyecek. Milli formayla İngiltere deplasmanında gösterdiği performansla adından övgüyle söz ettiren 25 yaşındaki santrfor için Balkan medyasında çıkan haberlerde “F.Bahçe Muriç’i 50 milyon euronun altında satmayı düşünmüyor” ifadeleri kullanıldı.
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