Vedat Muriç Ada yolcusu

GÜNEŞ

■ RİZESPOR’dan transfer edildikten sonra Fenerbahçe’de ve Kosova Milli Takımı’yla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Vedat Muriç’e, İngiltere’den talip var. Fenerbahçe’de mutlu olduğunu açıklayan oyuncu için teklif üstüne teklif geliyor. Son olarak İngiliz basını, Harry Kane’nin yanına fizik gücü üstün bir golcü daha almayı planlayan Tottenham’ın Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Vedat Muriç’in transferinde ısrarcı olduğunu öne sürdü. Haberde, Mou’nun Vedat’ın transferi için yönetime rapor verdiği de belirtildi.

15 MAÇTA 10 GOL ATTI

■ PORTEKİZLİ çalıştırıcının, Vedat için, “Hem teknik hem güçlü. Golcü özellikleri tam istediğim gibi” şeklinde yorumda bulunduğu kaydedildi. Uzun süredir Ada kulüplerinin takibinde olduğu bilinen Kosovalı golcü için Tothenham’ın Ocak ayında teklif yapmayı planlandığı ifade edildi. Llorente’nin yazın Napoli’ye gitmesinden sonra Tottenham’ın bir golcü sıkıntısı yaşadığı ve bunu Vedat’ı kadrosuna katarak telafi etmek istediği de belirtiliyor. 25 yaşındaki golcü, Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 karşılaşmada 10 gol atarak dikkatleri çekti.