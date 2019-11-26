Vedat belirsizliği

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE’DE Vedat Muriç’in durumu belirsizliğini koruyor... Sakatlığı nedeniyle Kosova Milli Takım kadrosundan çıkarılan yıldız oyuncu, Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemedi. Maç sonunda Rıdvan Dilmen’in ‘Vedat’la konuştum. 5 hafta sahalardan uzak kalacak’ açıklaması sonrasında Fenerbahçeli taraftarların yüreği ağzına gelse de, kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre Kosovalı forvet iki hafta içinde sahalara dönecek.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA OYNAYABİLİR

■ SÜPER Lig’in 13. haftasında Göztepe’ye konuk olacak olan Fenerbahçe, bu mücadelede de yıldız oyuncusundan yoksun olacak. Vedat’ın tedavisine tüm hızıyla devam ediliyor. Kosovalı forvet bir aksilik yaşanmaması durumunda 14. haftadaki Gençlerbirliği mücadelesine yetişecek. Sarı-Lacivertli formayla şu ana kadar 11 maça çıkan Vedat Muriç, 7 kez ağları sarstı ve 1 de asist yaptı. Muriç, Fenerbahçe’nin en çok gol atan oyuncusu konumunda...