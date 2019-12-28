Vardy’nin yeni partneri Muriç

GÜNEŞ

■ PREMİER Lig’de zirve mücadelesi veren Leicester City, Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriç’i transfer etmek istiyor. “Tilkiler” lakaplı Leicester, İngiliz golcü Jamie Vardy ile birlikte çift santrfor olarak oynatabileceği özelliklerde bir golcü arıyordu. İngiliz basını teknik direktör Brendan Rodgers’ın o ismi Türkiye’de bulduğunu yazdı. Leicester City gözlemcilerinin Beşiktaş derbisinde tribünden izlediği 25 yaşındaki santrforla ilgili raporu Rodgers’a sunduğu, İngiliz hocanın da kararını verdiği yazıldı.

WEMBLEY’DE BÜYÜLEMİŞTİ

■ SEZON başında Ç. Rizespor’dan 3.5 milyon euro artı 4 oyuncu karşılında transfer edilen Muriç 15 lig maçında 10 gol, 2 asist üreterek kalitesini konuşturdu. Sarı-Lacivertli yönetim yıldız isim için kapıyı 40 milyon eurodan açmayı düşünüyor. Kosova Milli Takımı formasıyla İngiltere’ye karşı Wembley’de ortaya koyduğu futbolu anımsatan Ada basını, “Tilkiler’in kadrosuna katmak istediği isimlerden biri de Türk ekibi Fenerbahçe’nin gol makinesi” ifadelerini kullandı.