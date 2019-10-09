Varane: 'Galatasaray maçında her şeyimizi vermeliyiz'

Real Madrid'in Fransız savunmacısı Raphael Varane, İspanyol basınına bir röportaj verdi ve Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları karşılaşmaya da değindi.

Milli aranın ardından ciddi sınavları olduğunu kaydeden Varane, "Mallorca ve Galatasaray maçlarında her şeyimizi vermeli ve mücadele etmeliyiz. Daha fazlasına gerek yok" ifadelerini kullandı.

"GOL YEMEK SADECE DEFANSIN SUÇU DEĞİL"

Bu sezon 10 maçta 13 gol yedikleri hatırlatılan Fransız oyuncu, "Yenilen goller sadece defans oyuncularının suçu değil, tüm takıma bağlı bir durum. Son maçlarda bu konuda geliştirdik ancak bu sadece rahatlıkla anlatılamaz. Önümüzdeki maçlarda dikkat etmemiz gereken bir konu bu" dedi.

Varane ayrıca Mbappe ile Real Madrid'de oynamak istediğini kaydederken, "Mbappe ile hep aynı takımda oynamak istiyorum. Eğer bir gün bana sorarsa, Real Madrid ile ilgili ona sadece güzel şeyler söylerim" diye konuştu.

Galatasaray ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde 22 Ekim günü 22:00'da TT Stadı'nda karşılaşacak.