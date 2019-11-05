VAR yokmuş gibi yönetim

GÜNEŞ

■ TFF Merkez Hakem Kurulu (MHK), son haftalarda tartışılan VAR Sistemi ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Tartışmalar üzerine bir açıklama yapmak gereği duyduğunu ifade eden MHK, IFAB ve UEFA tarafından yayımlanan kuralları ve güncel talimatları uyguladıklarını ve uygulayacaklarını bildirdi. Açıklamada, “Futbol oyunu içinde asıl önemli olan sahadaki hakem performansıdır. Bu yüzden VAR Protokolü de hakemlerin “VAR yokmuş gibi maç yönetmesi” gerekliliği üzerine kurulmuştur” denildi.

BARİZ HATALARI SIFIRLAMAK

■ SİSTEMİN hakem kararlarında yüzde 100 bir doğruluğu değil, açık ve bariz hakem hatalarını sıfırlamak için oluşturulduğu vurgulanan açıklamada, “Aksi zaten Oyun Kurallarına göre mümkün değildir, çünkü çoğu karar hakemin kanaatine göre verilmektedir yani kişiseldir. Bu yüzden protokolün ana felsefesi: ' Minimum müdahale, maksimum faydadır.' Sistemin başlangıç noktası 'Hakemin kararı daha doğru olabilir mi?' değil, 'Hakemin kararı açık ve bariz yanlış mıdır? Sorusudur” ifadelerine yer verildi.